Quando l' home staging ha effetti da capogiro!

L' home staging non ha come fine quello di rivoluzionare completamente l'appartamento, piuttosto si propone di ottenere grandi risultati, attraverso piccole modifiche. La cosa principale è fare ordine e eliminare tutti gli oggetti personali, come souvenir, foto di famiglia e lasciare che i mobili brillino di luce propria: le stanze devono avere carattere ma nello stesso tempo devono apparire come luoghi da personalizzare, aperti a differenti gusti.