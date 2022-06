Home staging: 6 Trucchi che ti Lasceranno a Bocca Aperta

Altro termine di origine anglosassone, il decluttering deriva dalla parola clutter – spazzatura – e indica appunto l’eliminazione degli oggetti vecchi e ormai inutili, per fare spazio in casa. Ma attenzione, nell’home staging l’eliminazione del superfluo non è mai fine a se stessa, ma presuppone sempre che gli oggetti eliminati se possibile vengano riutilizzati e valorizzati diversamente. Per questo si parla di riciclo creativo o, per dirla con un altro termine inglese, di upcycling: inventarsi modi sempre nuovi e originali per prolungare la vita di ciò che ci circonda. Via libera quindi alla fantasia e al divertimento, senza alcune limite. Così, per esempio, se sgomberando la cantina ci capitasse di trovare dei vecchi pallet e delle cassette della frutta in legno, potremmo ritenerci molto fortunati perché potremmo utilizzarli per costruire un comodo letto con comodino, come vediamo in questo affascinante esempio.