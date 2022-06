Una villa francese che è un sogno

Il progetto di oggi è stato realizzato dallo studio riccionese Studio Matteoni in collaborazione con gli esperti di sistemi audio C.A.T. di Bertozzi & C S.N.C. e ci porta direttamente in Costa Azzurra per ammirare la bellezza di una villa che in molti vorremmo possedere. Si tratta di una casa lussuosa, ma di quel tipo di lusso che non stanca e che non rende l'abitazione totalmente impersonale. La villa, chiamata La Magnaneraie si trova incastonata su una soleggiata parete di roccia affacciata sullo splendido mare della Costa Azzurra. Il suo proprietario, desiderava una dimora elegante, minimale, ma che fosse accogliente al tempo stesso. Per questo motivo, vedrete che gli spazi sono contraddistinti da ferro nero, vetro e ardesia (materiale tipico di queste zone della Francia), accostati a rovere biondo e tessuti candidi come il cotone che dona calore e intimità agli ambienti. Senza dilungarci oltre però, cerchiamo di dare una forma alle parole appena scritte…