Da Casa Abbandonata a Rifugio da Sogno in Campagna

Nella sala da pranzo abbiamo la conferma di quanto detto in precedenza. Il benvenuto in italiano viene dato da un'insegna LED a muro che ci riporta ad una dimensione più attuale, così come la lampada a sospensione e alcuni dettagli. Il tavolo è invece d'antiquariato, così come le sedie, e in questa sala esprime tutto il suo fascino. Il contrasto stilistico è avvertibile, ma tutto nell'insieme è in perfetto equilibrio.