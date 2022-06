Un appartamento a Milano con una marcia in più

Il soggiorno ospita una libreria, la vediamo in fondo, si tratta di una parete attrezzata che ospita in realtà anche impianto audio e tv. Subito davanti c'è un comodo divano componibile e dietro, la zona pranzo, come possiamo vedere qui in primo piano. Il parquet, in color miele alterna un disegno a spina di pesce a fantasie diverse, movimentando la superficie del pavimento con linee interessanti.