Il casale rustico per chi ama la campagna

Ecco l’abitazione prima dei lavori, come in una cartolina in bianco e nero degli anni Cinquanta. Anche se non può essere considerato in rovina, questo edificio ha dovuto subire una ristrutturazione sostanziale per diventare la fantastica abitazione rurale che è oggi. I lavori hanno riguardato sia gli esterni che gli interni. Al tempo stesso, anche l’area circostante ha subito un rimodellamento necessario per la vegetazione circostante.