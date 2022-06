Il camino che divideva le stanze

Va bene, è estate e di camini non ne vogliamo sentir parlare, anche perché appena si varca la porta di casa ci sembra di entrare a piè pari proprio dentro ad un camino. Però loro sono lì, pronti per essere riaccesi quando giacche e cappotti riappariranno all'interno dei vostri armadi. Se state progettando casa, dovrete quindi tenere in considerazione che l'estate finirà e che le stagioni sono cicliche e che va bene che state godendo dei 30 gradi da poco, ma l'inverno tornerà (prima o poi). Insomma, meglio prepararsi per tempo e pensare anche a quando non starete fuori in maglietta e braghini, per avere una casa perfetta tutte le stagioni. Oggi vi vogliamo quindi parlare dei camini, ma non di quelli normali, di quelle pareti che separano gli ambienti, nelle quali è stato inserito un camino. Qui di seguito troverete 5 esempi di camini che dividono le stanze in maniera elegante e originale.