Il bosco in una casa

Abbiamo sempre pensato che sia più difficile organizzare piccoli spazi, rispetto ad appartamenti dalla metratura più ampia, per non parlare poi dell'importanza delle decorazioni che spesso possono fare la differenza tra un progetto di successo e un altro mediocre. Per questi motivi, oggi andremo a dare uno sguardo ai segreti di un’abitazione che fa dell’accoglienza e della comodità i suoi biglietti da visita. L’appartamento si trova in montagna ed ha avuto un restyling operato dell’Arch. Marta Novarini.