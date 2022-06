​Come trasformare una piccola cucina in un grande spazio

La cucina è in cuore caldo della casa, l'ambiente dove maggiormente si respira il senso di domesticità e di intimità degli spazi. Un tempo la cucina era lo spazio unico della zona a giorno e racchiudeva in sé mille funzioni e utilità. Nella case contemporanee, spesso compresse e ridotte nelle dimensioni la cucina può ridursi a un ambiente molto contenuto, in molti casi assorbito dallo spazio aperto della zona soggiorno-pranzo.

Per far fronte a questa nuova condizione occorre prevedere strumenti progettuali appositi, che possano sfruttare ogni centimetro dello spazio della cucina senza rinunciare a calore e senso di accoglienza. Potremo forse allora pensare alla cucina piccola come a una macchina, in cui ogni parte sia calibrata e funzioni in relazione alle altre. Di euesta macchina-cucina poteremo tenere conto in particolare di tre fattori:

- La componibilità. Tra gli elementi che possiamo considerare come primari nel progetto di una piccola cucina c'è certamente quello della componibilità. Molte sono le aziende che producono cucine componibili offrendo tante soluzioni funzionali che concentrano aree operative di pochi decimetri e distribuiscono zone di contenimento in angoli insospettabili.

- I dettagli. Fondamentale nel progetto della cucina piccola saranno tanto le soluzioni legate alle tipologie dei mobili quanto la scelta delle finiture e dei dettagli. Anche il più piccolo dettaglio può infatti, in condizioni di spazio ridotto, orientare la percezione e contribuire ad estendere gli orizzonti dimensionali di un ambiente.

L'ergonomia. La possibilità di muoversi con fluidità anche in uno spazio molto contenuto, di aprire ante e cassetti senza ostacoli, di disporre il tavolo e le sedie in maniera comoda: in una parola, l'ergonomia dello spazio e dei suoi elementi, importante in tutta la casa diventa nella cucina, specie quando di dimensioni ridotte un elemento davvero fondamentale.

Nel dettaglio andiamo allora a scoprire alcune soluzioni che ci possano permettere di ottimizzare le dimensioni della nostra piccola-grande cucina.