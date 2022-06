Una casa dal sapore di mare

Azzurro e bianco. Ecco i colori di uno stile mediterraneo che ha conquistato tutto il mondo e che attira turisti in quasi tutte le stagioni. L’estate è ormai alle porte e questo ci può dare l’occasione di introdurre qualche novità in casa, in modo da avere un arredamento fresco e pieno di vita. Oggi ci rechiamo in provincia di Bari, nella bellissima cornice che offre la città di Polignano a Mare ai suoi visitatori, per osservare da vicino le brillanti idee di un progetto che “sa di mare” e che vi aiuterà a portare questo stile unico in casa. I lavori sono stati condotti da Inarchlab.