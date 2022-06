Come rinnovare casa in un weekend

Per dare un'impronta personale di novità senza stravolgere l'aspetto generale si può pensare di comprare oggetti nuovi, come una lampada o un abat jour, dei cuscini o delle sedie. La scelta va fatta con gusto, in modo che sia coerente con l'ambiente in cui si troveranno i nuovi oggetti con l'obiettivo di valorizzare e arricchire lo spazio. Si possono scegliere tinte uniformi all'arredamento già presente oppure optare per colorazioni contrastanti, che volutamente spezzino l'omogeneità cromatica dell'ambiente in modo da introdurre un tocco originale ed estroso. Anche per quanto riguarda i materiali esistono svariate soluzioni; si può restare in linea con lo spazio oppure cambiare radicalmente i introdurre elementi nuovi. La scelta è personale e soggettiva, in ogni caso contribuirà a modificare l'aspetto della casa e la percezione che essa trasmette.