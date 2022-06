Shabby chic che passione!

C'è sempre un ottimo motivo per tornare a fare un salto a Barcellona! Per quanto riguarda gli interni, non ci sono soltanto piastrelle colorate e atmosfere calde. Questo appartamento di NICE HOME BARCELONA ci immerge in una sognante atmosfera shabby chic. È interessante perché con pochi e semplici tocchi riesce ad evocare vai stili e ambientazioni: ci sono elementi tipici dell'appartamento di città, soprattutto nel soggiorno, altri propri della casa al mare ed altri, infine, che evocano le atmosfere rurali. Il mix, oltre ad essere perfettamente riuscito, genera un ambiente rilassante e accogliente.

Andiamo a scoprire insieme questa splendida residenza!