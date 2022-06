Come decorare la cameretta per lui?

Protagonista della cameretta di un ragazzino è sicuramente il letto. Sceglietelo divertente, colorato, insieme confortevole e originale. Questo di Intercasa è tutto dedicato al calcio. Una scaletta bianca dà accesso al letto vero e proprio, posto in alto. La parte inferiore è un grande parallelepipedo racchiuso da un telo verde, con disegni che riproducono un campo da calcio. Buchi sparsi qua e là sono studiati per farvi entrare la palla in stoffa. Un letto per riposare e per giocare, perfetto per i calciatori in erba.