Il futuro è nelle case prefabbricate!

Negli ultimi anni è cresciuta la curiosità verso il mondo delle case prefabbricate e sempre più persone hanno scelto questa soluzione come propria dimora. I vantaggi, quando si sceglie una casa prefabbricata sono molteplici e riguardano sia l'aspetto economico che un' elevata riduzione dei tempi di costruzione. Le case prefabbricate, infatti, sono composte da moduli preassemblati in fabbrica, che vengono trasportati sul cantiere e fissati alle fondamenta. Inoltre, le case prefabbricate hanno anche il vantaggio di riuscire a soddisfare velocemente la necessità di spazi maggiori, basterà aggiungere alla vostra casa un nuovo modulo e in poco tempo avrete ulteriori metri quadri a disposizione, senza dover attendere i tempi di costruzione delle case tradizionali. Nel presente libro delle idee vi mostreremo diversi esempi di case prefabbricate, attraverso immagini virtuali, progettate da ASVS Arquitectos Associados.