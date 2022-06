Una casa industrial, ma romantica!

A noi di homify piace molto portarvi a conoscere deliziosi angoli di paradiso in giro per il mondo, oggi ad esempio vi portiamo a Varsavia, in un meraviglioso appartamento in pieno stile industrial! Lo studio KAMELEON si distingue sempre per interni di particolare eleganza e pieni di carattere, dalla forte personalità, con note originali. Spazi unici e particolari, che vale assolutamente la pena visitare. Quello che vedremo oggi, in particolare, si contraddistingue per la grande luminosità, dovuta non soltanto all’orientamento e alla quantità delle superfici finestrate, ma anche al trattamento delle pareti, che con quel bianco fanno sembrare gli spazi ancora più spaziosi e brillanti.

Andiamo a dare un’occhiata insieme!