La casa da comprare dopo aver ereditato una fortuna!

L'abitazione si presenta in tutto il suo splendore in questa foto. Sembra quasi un residence! Subito ci si rende conto che siamo davanti ad un'architettura contemporanea che ridiscute il design tradizionale e classico delle villette di qualche decennio fa. Gli elementi d'interesse in questa facciata sono molti, a partire dall'apertura centrare, fino al legno della porta d'ingresso, per non parlare dei volumi dei piani superiori.