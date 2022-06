Shabby chic: alla scoperta della tendenza del momento

Il comfort, la bellezza dell’imperfezione, il fascino degli oggetti rovinati dal tempo uniti al piacere di una vita semplice e pratica. Con questi termini Rachel Ashwell riassume i fondamenti della tendenza più seguita del momento, che ella stessa definisce Shabby chic.

Dai colori candidi e dal gusto squisitamente retrò, lo stile Shabby o Country chic o Provenzale che dir si voglia, è per lo più apprezzato dalle donne, e riporta alla memoria l'età delle bambole e dei tè presi in salotto con la nonna. Permette, quindi, a tutte coloro che, da inguaribili romantiche non hanno mai smesso di essere bambine, di rivivere quell'atmosfera di tenerezza d'altri tempi che un po' per sperimentazione, un po' per ribellione, ci si era lasciata alle spalle.

Quante di noi hanno già rispolverato i servizi da tè della nonna, riutilizzato qualche suo centrino, decorato la propria camera da letto con cuscini a tinte pastello e oggetti in legno tinto di bianco?

Se vi sentite chiamate in causa, o se siete neofite di quest'attraente moda, non potete perdervi questo libro delle idee.