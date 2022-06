Quanto dicono di noi i colori scelti per la nostra casa?

Abitare una casa non vuol dire soltanto arredarla in maniera più o meno accentuata secondo le mode del momento e in base alle proprie esigenze, ma anche donarle ogni giorno un pezzo di noi in modo che ci rappresenti, e che ci calzi alla perfezione, proprio come un abito fatto su misura. Solo in questo modo riusciremo a sentirci a nostro agio nell'ambiente in cui viviamo, a trarne tutti i benefici e infine, anche a trasmettere a chi ci fa visita un po' di noi stessi. Fondamentale a tal fine è senza dubbio la scelta dei colori da inserire nell'arredo, operazione molto delicata che richiede grande cura e attenzione.

Scopriamo, allora, questo libro delle idee e analizziamo insieme le bellissime immagini che abbiamo scelto per voi.