La casa sull'antica cisterna

Confrontarsi con un contesto storico presenta sempre una certa complessità, a livello progettuale, che generalmente è ripagata da una presenza maggiore di stimoli e spunti. Infatti, si sa, i progetti che hanno in sé l’eredità del passato hanno un fascino indescrivibile.

Questa residenza curata dall’architetto Gianni Ingardia si trova ad Erice, uno splendido borgo medievale, in cui sorge un edificio storico abbellito dalla presenza di una pianta di alloro. Lo stabile è stato rilevato e suddiviso in due piccoli appartamenti di 40 mq, che attraverso giochi volumetrici e livelli sfalsati si compenetrano e dialogano. I muri spessi e le piccole aperture non consentivano un’illuminazione adeguata; il problema è stato risolto con l’installazione di un lucernaio sul soffitto. In questo modo, oltre ad incrementare la quantità di luce presente negli ambienti, si è creato un interessante elemento di personalità di questa residenza, già così particolare. Il vero colpo di scena, però, è stato la scoperta della presenza di una cisterna di acqua, che ha rappresentato un vero elemento di svolta nella progettazione degli spazi. L’ambiente soprastante – la zona living dell’appartamento al piano terra – ha parte del pavimento in vetro stratificato, in modo da permettere di osservare l’estradosso della volta della cisterna e l’acqua all’interno. Qui per la pavimentazione sono stati utilizzati materiali di recupero.

Andiamo a scoprire questa meraviglia!