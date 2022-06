Hi-Tech per la casa

Il nostro prodotto high-tech No. 1 è un oggetto dalla doppia funzione: una lampada con altoparlanti integrati! La lampada LED illuminerà la vostra musica che uscirà dalla cassa collegata con Bluetooth allo smarthphone o al tablet di turno. Per quello che riguarda l'alimentazione, la lampadina, in quanto tale, è direttamente avvitata alla lampada, proprio come una standard e per agevolare ulteriormente l'utilizzo, tutto l'apparecchio può essere comandato con un telecomando.