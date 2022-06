Come far durare più a lungo il tuo albero di Natale?

Innanzitutto, quando decidiamo di acquistare un abete da decorare per Natale, è molto importante accertarsi della sua origine, per evitare che provenga da operazioni di disboscamento forestale. Per questo, se possibile, il consiglio è di acquistare il nostro albero di Natale in piccoli vivai o aziende agricole specializzate nella coltivazione di abeti e magari anche disponibili a reimpiantarli, una volta concluse le feste.

Per verificare che l’albero sia fresco, passiamo una mano a pettine tra i rami: se cascheranno a terra solo alcuni aghi, vorrà dire che l’abete è in buona salute. E’ importante comunque ricordare che tutte le conifere, tendono a perdere aghi nella parte interna, anche quando sono sane.

Inoltre, accertiamoci che il nostro abete sia caratterizzato da un colore verde vivo ed emani il tipico profumo dei sempreverde.

Ultima raccomandazione: assicuriamoci che l’albero abbia le radici, in modo che possa essere poi travasato in giardino o in una vaso più grande. In generale è meglio preferire abeti con le radici avvolte nella stoffa e immerse in una zolla di terra, rispetto a quelli “con radice nuda”, perché solitamente presentano maggiori probabilità di sopravvivenza.