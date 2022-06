La rinascita low cost di una casa vuota

Quando si acquista o si prende in affitto una casa, quasi sempre la si trova vuota, spoglia di tutti i mobili che ci servono perché questa diventi un rifugio accogliente. Molto spesso però si deve fare i conti con il proprio conto corrente che, vuoi la crisi, vuoi le spese alte e gli stipendi che sono quello che sono, non permette l'acquisto di mobili edizione limitata o di altissimo design dai prezzi decisamente irraggiungibili. Ecco allora che spuntano fuori calcolatrici che stabiliscono quale sarà il budget massimo che si potrà spendere per l'arredamento di casa e, che nella maggior parte dei casi, non sarà sicuramente molto alto. Noi però vogliamo rassicurarvi, dicendovi che una casa bella non necessariamente avrà bisogno di mobili firmati da grandi nomi della moda contemporanea, né da designer famosi, una casa bella potrà essere semplice, ricca di decorazioni e mobilio ad un prezzo umano che non rovinerà le vostre tasche e non vi costringerà ad un prestito in banca. La nostra home stager Sabrina, ci mostra un esempio di come si può organizzare casa senza spendere una follia, acquistando solo lo stretto indispensabile…