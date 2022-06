7 soluzioni per un piccolo ingresso

L’angolo dell’ingresso è sempre un punto critico da arredare, ma lasciarlo vuoto non aiuterebbe. Perché non pensare ad una piccola panca bianca? Per quanto riguarda le foto, abbiamo pensato a due soluzioni: la prima riguarda il passato, magari qualche con bella foto in bianco e nero di un film; la seconda è molto più tecnologica, infatti, avete mai pensato di stampare le vostre fotografie da Instagram? Le stampe non potranno essere molto grandi vista la risoluzione di queste immagini, ma una composizione di 4 o 5 foto 13 x 13 cm potrebbe cambiare tutto in questo ambiente. Esistono molti servizi on-line per la stampa direttamente dal vostro smartphone.