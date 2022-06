Progettare spazi multifunzionali in 6 semplici passi

Uno dei modi in assoluto più semplici ed economicamente accessibili per dotarsi di spazi multifunzionali è il separé. Ce ne sono di adatti a tutte le tasche ma, qualunque sia la loro fascia di prezzo, si rivelano sempre una soluzione estremamente intelligente attraverso cui dividere gli ambienti della vostra casa in modo discreto, senza dover innalzare muri in cartongesso, o senza sacrificare troppo gli spazi delle vostre adorate stanze.

I divisori pieghevoli non solo si riveleranno utilissimi per ricavare nuovi spazi da destinare a nuovi angoli di intimità (per esempio, uno studiolo, una cabina prova, una lavanderia o, ancora, a disimpegno). Si tratta di oggetti anche molto decorativi che riescono ad assolvere una funzione estetica oltre a quella pratica. I separé hanno infatti il potere di personalizzare con carattere le stanze della vostra casa facendo emergere gli elementi di originalità che vi distinguono.

Quello che vedete nell'immagine, per esempio, è stato realizzato in bronzo e pelle seguendo un motivo geometrico ricorrente che arrederà con carattere l’ambiente in cui deciderete di collocarlo. Si tratta di pannelli pieghevoli – firmati Larforma – ottenuti grazie alla sovrapposizione di questi oggetti la cui forma ricorda quella delle foglie dalle tonalità autunnali ma tendenti all’oro, grazie all’impiego del bronzo che scalda e dona dona grande personalità all’ambiente circostante. Un oggetto raffinato e tradizionale ma al contempo avanguardistico che si caratterizza per l’alternanza di trasparenze e materia.