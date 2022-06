Idee per il giardino dei più piccoli

Improvvisamente veniamo assaliti da una ciurma di pirati su una barca che sarebbe in realtà il nostro divano. Lo sappiamo, i bambini hanno sempre nuove idee e questa forte immaginazione va stimolata in continuazione, magari dedicando uno spazio solo per loro.

Anche se il parco giochi non è molto distante, è meglio avere un'alternativa che si può creare naturalmente nel proprio giardino! Qui possono prendere vita castelli e fortezze, oppure ponti sospesi e luoghi segreti ma non per gli occhi dei genitori. Il giardino rappresenta anche il luogo migliore per festeggiare i compleanni e gli anniversari di tutta la famiglia, oppure il contesto ideale per godersi un soleggiato weekend con gli amici.