Perché creare un giardino con gli alberi?

Ecco un bellissimo progetto in stile rurale che interpreta in chiave moderna il giardino all’italiana: forme geometriche e rigorose per il prato che si alternano ai rivestimenti da esterno e, al centro, un albero che interrompe questa linea immaginaria posta a livello del suolo. L’albero in questo giardino dà varietà alla composizione, rendendola così più affascinante.