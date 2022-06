Una vera magia tra stile classico e moderno a Bari

Incorniciata dall'arco rettangolare che taglia la parete grigio chiaro, ecco la sala da pranzo. Un lampadario classico in forma di candelabro pende sul tavolo circondato dalle in legno scuro, mentre gli stucchi giocano a ripetere gli stessi motivi geometrici tra un ambiente e l'altro. Tutto potrebbe suggerirci un uso esclusivo dello stile classico, se non fosse che in primo piano vediamo delle opere d'arte dallo stile decisamente contemporaneo.