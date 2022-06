La rivoluzione di 100 mq

Per permettere che gli spazi rimanessero aperti e quindi ariosi, il momento della ristrutturazione ha previsto l'eliminazione del solaio sostituito da un soppalco in metallo sagomato destinato a contenere la zona notte. Vediamo quindi che i due cubi presenti in soggiorno hanno due funzioni: uno accompagna alle camere da letto, mentre l'altro è stato organizzato come zona relax.