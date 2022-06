Dalla Puglia con furore: la bioedilizia è rustica

Il Sud Italia è ricco, se non dal punto di vista economico, almeno per la sua storia e per le sue tradizioni. Con il passare del tempo, spesso qualcosa si perde, cadendo nel baratro del dimenticatoio, qualcosa cambia nel territorio o è l’uomo che ne rovina la bellezza. Altre volte, invece, assistiamo ad interventi dell'uomo che hanno come obiettivo quello di recuperare costruzioni o di riconvertire strutture cadute in disuso e che in qualche modo sono testimonianza di una storia che altrimenti andrebbe persa.

Oggi andremo a vedere da vicino un progetto di ristrutturazione che ha dato nuova vita alla tradizione grazie al lavoro dell'architetto Antonio D'Aprile. L'abitazione si trova nei pressi di Ostuni. Vediamo di cosa si tratta…