Consigli per un barbecue perfetto

In estate uno dei passatempi più divertenti è la grigliata in compagnia. Pranzo o cena fa poca differenza, l'importante è che si mangi una quantità industriale di carne, che si grigli fino allo sfinimento, che si bevano fiumi di birra e vino e che si torni a casa come dopo il pranzo di Natale coi parenti.

Braciole, costine, hamburger, fiorentine o salsicce sono gli ingredienti classici per il barbecue, come anche le verdure grigliate, dal peperone alla melanzana, passando per le zucchine. Oltre al cibo, anche la qualità della griglia e la location sono fattori importantissimi che determineranno la riuscita della grigliata. Chi dispone di un giardino o di una grande terrazza parte sicuramente avvantaggiato, potendo godere di tutti i comfort di casa, senza dover trasportare tutto il necessario fino al parco.

Argomento di oggi sarà quindi, quello di darvi qualche consiglio su come creare un barbecue speciale in compagnia dei vostri amici.