Le 6 mosse fondamentali per preparare un appartamento per l'affitto !

Per rendere la casa appetibile e interessante agli occhi dei potenziali fruitori bisogna pensare a degli accessori che la arricchiscano e la completino senza appesantirla. Così si può pensare di introdurre delle candele profumate in diversi punti della casa o delle lampade colorate per dare un tocco di accoglienza e calore all'ambiente senza eccessi. Si può pensare anche di arricchire la cucina con strumenti diversi da quelli tradizionali di base, quindi accanto alla batterie di pentole o al servizio di piatti e bicchieri si può pensare di aggiungere l'affettaverdure, il pelapatate, lo spremiagrumi elettrico, il frullatore, tutti utensili utili, di facile utilizzo, non indispensabili ma che semplificano le attività casalinghe. Sono piccoli dettagli in apparenza poco significativi ma che contribuiscono in maniera decisiva ad arricchire l'ambiente e a viverlo in modo più coinvolgente e piacevole.