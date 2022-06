Pietra e calce: benvenuti al Sud

L’estate è ormai alle porte e molti staranno già pensando a dove trascorrere le meritate vacanze. Se stiamo cercando il mare, il sole e un’atmosfera incantata, non c’è bisogno di andare poi così lontano: l’Italia Meridionale, infatti, offre tutto questo e molto di più. Per celebrare questo fascino in pieno stile mediterraneo che forse renderà speciali le nostre vacanze, oggi andremo a Locorotondo, in provincia di Bari.

Il casale che andremo ad ammirare è in realtà una costruzione ex novo che però reinterpreta e ripropone lo stile tipicamente pugliese che contraddistingue le abitazioni di questa parte d’Italia. Il lavori sono stati condotti da Roberto Zecca Designer.