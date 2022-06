Se una grotta diventa casa

La cucina rurale per eccellenza! Questa piccola struttura in muratura lascia estasiati ed è forse una delle più belle tra i nostri progetti in questo stile. Probabilmente, nelle case di campagna di inizio secolo, c’erano cucine pressapoco così. Come sappiamo, però, la vita moderna ha delle esigenze precise, ecco perché sono stati aggiunti un paio di elementi in grado di aiutare la funzionalità di questo spazio. Nonostante ciò, siamo davanti ad una cucina più unica che rara.