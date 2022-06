10 idee per personalizzare la casa al mare

Il primo concetto che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione è quello delle tradizionali, resistenti e per questo intramontabili, piastrelle in ceramica.

Grazie alle caratteristiche sopraindicate, la ceramica ha molteplici destinazioni d'uso. Può, ad esempio, essere utilizzata in una cucina alla quale si vuole dare un carattere più rustico, dietro il piano di cottura come paraspruzzi, o anche per ricoprire i piani di lavoro. Può essere adoperata in bagno per rivestire il top sul quale poggia il lavabo o, se si desidera dare un tocco di colore alla stanza, le pareti interne del box doccia. Infine, possiamo avvalerci di questo materiale anche per rivestire il pavimento. Qualunque sia l'utilizzo che se ne vuole fare, ricordiamo di non utilizzare colori troppo scuri se l'ambiente nel quale verranno inserite non dispone di dimensioni generose, in tal modo rischieremo di rimpicciolirlo ancora di più. Per la vostra casa al mare, ad esempio, consigliamo questo delizioso abbinamento di bianco e azzurro, associato ad una fantasia geometrica dalle medesime tonalità.