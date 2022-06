Auguri Álvaro Siza

L'Iberê Camargo Foundation, edificio costruito nel 2007, nasce in un concorso per la progettazione di una struttura adatta ad esporre i pittori espressionisti più importanti Brasile.

Il luogo come al solito è il punto di partenza per Siza che spiega: Era un posto bellissimo e molto difficile. E questo ha reso il progetto ancora più interessante . Situato vicino a Porto Alegre, nel sud del Brasile, questo museo si mostra in tutto il suo carattere deciso. L'edificio si compone di cinque livelli con diverse librerie e sale espositive flessibili, un auditorium, una zona amministrativa, un'area workshop ed un parcheggio. Siza ha creato non delle finestre, ma solo delle piccole aperture in quanto il museo ha bisogno di una certa interiorizzazione, perché necessita di pareti per le esposizioni e di un ambiente dove si può controllare la luce, come in un ufficio. E come si può restare concentrati se c'è un bellissimo paesaggio come questo lì fuori? Anche la bellezza ha la sua intimità . Una delle costanti del suo lavoro si ritrova in questa dichiarazione: il controllo della luce. L'illuminazione per Siza non può invadere lo spazio e deve essere bassa e controllata.

(Fotografia di Eduardo Aigner)