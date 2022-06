Un'eleganza tutta romana

Noi di homify siamo sempre attenti al gusto di tutti e ci rechiamo in tutta Italia per mostrarvi i progetti più disparati. Oggi si va nella Capitale, per la precisione a Talenti, quartiere situato a nord-est. La casa che andremo a vedere si sviluppa su due piani ed è contraddistinta da un arredo che mescola insieme pezzi moderni ad altri di grande antiquariato. Il mix è perfetto, tanto da riuscire a mantenere un equilibrio tra l’antico e il moderno, che conferisce agli spazi un’atmosfera accogliente e intima nonostante la grandezza degli ambienti. Senza però continuare in prolisse introduzioni, vi suggeriamo di scorrere (e guardare) le immagini che seguono per lasciarvi trasportare da questa eleganza tutta romana…