La metamorfosi di una casa in campagna

Come di consueto, al martedì abbiamo il nostro articolo dedicato alla rubrica Prima&Dopo che ci porta alla scoperta di trasformazioni sensazionali sia nel nostro Paese, che in giro per il mondo. Oggi si vola fino in Polonia per guardare da vicino una metamorfosi davvero spettacolare: una vecchia catapecchia, che tanto ricordava quella di Non Aprite Quella Porta , riacquista vigore e nuova linfa, diventando una splendida casa dagli interni caldi e dall'arredo eccentrico, grazie al lavoro svolto dallo studio YNOX. Senza volerci comunque dilungare in prolisse, noiose ed inutili introduzioni, lasciamo che siano le immagini a parlare per noi, siete pronti?