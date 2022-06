6 impensabili tipologie di garage per la vostra casa

Dallo Studio di Architettura Clementi, ecco invece un esempio di garage dallo stile classico. Una struttura a sé, separata dall'abitazione vera e propria, è in grado di ospitare biciclette e due auto; nello stesso fabbricato, ma separata, una zona lavanderia. Se anche voi volete realizzare un garage in stile classico – qualunque siano gli spazi al suo interno e qualsiasi siano le sue funzioni -, concepitelo come una casa: facciata in muratura intonacata, tetto con le tegole, magari un inserto in legno. In questo caso, un portone in legno dall'aspetto anticato regala l'accesso al locale lavanderia, mentre pannelli in legno con motivo a rombi, a mo' di terrazza, proteggono il garage.