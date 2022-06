L'incanto del giardino inglese

In un giardino all'inglese, la natura prende il sopravvento su quelli che sono gli elementi architettonici: in questo modo delle semplici scale diventano un ambiente fiorito. La piantumazione può sicuramente avere uno schema più libero di quello che vi stiamo mostrando in foto e spesso ha come obiettivo unico quello di soddisfare le necessità delle varie piante per quanto riguarda l'esposizione al sole per esempio.