L'Incredibile Ristrutturazione di un Vecchio Fienile

Come possiamo vedere il fienile si compone di due strutture, una adibita a stalla per gli animali e l'altra a magazzino, che offrono grandi spazi su cui intervenire. La prima cosa da fare sulla facciata, per rendere abitabile il fienile, oltre naturalmente a interventi di messa in sicurezza, era creare delle aperture da cui far entrare luce naturale, in quanto la struttura, originariamente, non ne era dotata e la luminosità al suo interno era nulla.