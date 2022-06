La Rinascita di un Vecchio Trullo in Puglia

In Italia possiamo vantare luoghi che non esistono da nessun altra parte. In Italia ci sono mete turistiche che mozzano il fiato. Chi viene in Italia e non è italiano, si innamora immediatamente della nostra storia e della nostra cultura e chi è italiano, beh chi è Italiano sa che di problemi nel nostro Paese ce ne sono tanti, ma che in quanto a paesaggi e città siamo imbattibili. Detto questo oggi si va in Puglia, nella terra dei trulli per osservare da vicino la trasformazione di una di queste tipiche costruzioni della provincia di Bari che, in seguito ad una ristrutturazione meticolosa è diventato una super casa da poter vivere tutto l'anno.