Quando la casa a schiera stupisce

Che cosa vi viene in mente all'espressione casa a schiera ? Probabilmente un'abitazione posta di fianco a tante altre, che non si differenzia molto dalle sue compagne per originalità, sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni. Eppure a volte, anche le abitazioni più insospettabili possono riservarci grandi sorprese: succede a Pesaro, dove una casa a schiera di 150 mq ci ha davvero colpiti per la ricercatezza e la modernità dei suoi interni.