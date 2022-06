10 bagni moderni che amerai solo se hai una forte personalità

Lo stile moderno opta per un arredamento e degli accessori non ingombranti, non eccessivi né in quantità né in decorazioni. Tutto è lineare, sinuoso, ordinato. Non manca nulla: l'illuminazione ben disposta, lo specchio a parete, i mobili, funzionali e comodi da usare, possono avere linee curve o squadrate, soluzioni entrambe contemplate dallo stile moderno, con colori tendenti per lo più al bianco, gli accessori, non creano confusione, ma sono ben disposti su appositi ripiani o mensole, per essere facilmente utilizzabili e visibili.