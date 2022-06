Calore, delicatezza e stile: una casa incantevole

Oggi vi mostreremo una casa meravigliosa di ben 452 m² a S. Pedro do Estoril. La sfida principale del progetto è stata quella di riconoscere e rivalutare il passato dell’abitazione risalente al 1923, ben espresso soprattutto nel design esterno, e cercare di combinarlo con uno stile decisamente più contemporaneo. Al volume preesistente è stata aggiunta una nuova struttura in legno, per un risultato moderno e originale. La bellezza di questo progetto, però, non riguarda solo il suo design esterno, ma anche quello che caratterizza gli interni. L’intero intervento, opera dell’architetto Ricardo Moreno, è infatti mirato a creare un ponte tra il passato e il presente. Guardate voi stessi!