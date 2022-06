L'Art Déco si mostra in tutto il suo splendore

Le arti decorative hanno vissuto il loro momento di gloria nei primi anni del XX secolo. Mobili, specchi, lampade e stampe hanno lasciato definitivamente il loro ruolo secondario per diventare qualcosa di più importante. La modernità dell'Art Déco applicata agli arredi è qualcosa che ha rotto i soliti schemi ordinari in fatto di design e stile.

Nato in Francia durante gli anni Venti, Art Déco è glamour, elegante e bella nel senso più assoluto del termine, una sorta di riflessione della società stessa del tempo: snob, elitaria e votata agli eccessi. Quel tipo di società è scomparsa, mentre, l'Art Déco è sopravvissuta ed è rimasta in voga fino alla fine degli anni Cinquanta. Quasi cento anni dopo l'Exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes a Parigi che battezzò il movimento, l'Art Déco non è mai passata di moda e la sua influenza è ancora visibile in molti progetti d'oggi.