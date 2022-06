Nuovi modi di concepire le scale in casa

Per chi ama lo stile moderno e non può fare a meno della praticità, ecco un esempio di come razionalità e stile possano coesistere. Profondi gradoni a forma di L, partono dalla parete a distanza l'uno dall'altro per poi sovrapporsi dalla parte opposta, e lasciano tra di essi una strategica apertura, utile sia a lasciar penetrare la luce tra un gradino e l'altro, sia a dare più aria all'intera stanza. Inoltre, tra il soffitto e il singolo gradino, sono state fissate delle aste cilindriche, utili come corrimano e protezione, mentre, per meglio sfruttare tutti gli spazi, al di sotto dell'intera struttura si è creato un vano per una funzionalissima parete attrezzata.