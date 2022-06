Una casa spettacolare nascosta dal paesaggio

Il modo in cui un’opera di architettura si integra in un particolare contesto assume un ruolo fondamentale nella maggior parte dei lavori degli architetti. Nella maggior parte dei casi, i diversi approcci comportano una profonda analisi del territorio, nel tentativo di creare un risultato d’insieme armonioso. Il progetto che abbiamo scelto di presentarvi oggi, è proprio un esempio di come l’architettura può integrarsi nel paesaggio. Nel rispetto delle caratteristiche del terreno, è nata un’abitazione discreta e originale, ben nascosta dai colori verde e marrone del paesaggio circostante.

Lo studio è stato condotto dallo studio CONTAMINAR Arquitetos, fondato nel 2004 a Leiria. Il team, composto dagli architetti Joel Esperança e Ruben Vaz, e l'interior designer Romeu Sousa, si distingue per la realizzazione di opere multidisciplinari che cercano di far fronte ad ogni sfida in un modo realmente unico nel suo genere.