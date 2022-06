La nuova vita di una casa anni '80

Quello che oggi vi presentiamo è un progetto praticamente perfetto che partendo da una costruzione degli anni Ottanta, attraverso un processo di ristrutturazione e ampliamento per ottimizzarne la qualità architettonica, ha dato vita ad una villa da sogno. Il team responsabile dell'intervento, infatti, si è fortemente impegnato nella ricerca delle strategie più adeguate per risolvere i problemi concreti attraverso soluzioni semplici ed innovative.

Fondata nel 2005, a Lisbona, dagli architetti Filipe Rodrigues, Inês Vicente e Marta Frazão, ATELIER DATA nel corso del tempo ha ricevuto molteplici premi di carattere nazionale e internazionale grazie alla qualità dei loro progetti. Il progetto di oggi, nello specifico, nasce dal desiderio di possedere uno spazio tranquillo dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Venite a constatare con i vostri occhi come il lavoro degli esperti è stato in grado di trasformare uno spazio monotono in un’architettura eccellente.