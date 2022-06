6 step per creare un vero salotto in giardino

Fatte le dovute valutazioni e tenendo bene a mente gli step precedenti, si apre il capitolo più divertente, ma non per questo meno importante, quello dell'arredamento vero e proprio. Ad ogni casa o appartamento, il suo set di mobili opportuno: lo stile è e rimane la chiave di volta di ogni ambiente che viviamo quotidianamente, e come tutti, anche il salotto da giardino dovrà rispecchiare alcune caratteristiche.

In una casa moderna in cui preponderanti sono vetro e acciaio, sarà opportuno optare per mobili dallo stile anch'esso moderno, come divanetti e tavolo in rattan levigato e plastificato ancor meglio se con piano in vetro a riprendere l'elemento preponderante della casa, proprio come quello proposto da Sun Moon.

Chaise Longue, angolo cottura esterno e pouf, completeranno poi il vostro living outdoor sofisticato e classy, mentre gli arredi più rustici e composti da intrecci di vimini o legno, faranno al caso degli ambienti più tradizionali e rurali, ancor meglio se accompagnati da accessori in tessuto tartan o provenzale dal gusto shabby.