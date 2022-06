Tema della settimana: terrazze eccezionali

La casa in campagna che eravamo andati a vedere prima di questa, ci era piaciuta veramente tanto, il giardino era grande a sufficienza per permettere ai bambini di giocare a pallone, ma quando l'agenzia immobiliare ci ha mostrato questa con vista sul London Eye, non abbiamo saputo resistere, nonostante l'idea del giardino fosse molto allettante, talmente tanto da portarci a ricrearne uno in terrazzo.

Prendi il terriccio, pianta l'erba e attendi. Dopo qualche tempo il nostro prato sarà pronto e finalmente potremo correre a piedi nudi facendoci solleticare dall'erba.